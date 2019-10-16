Украина будет состоять из трех стран – киевский пропагандист

16.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Новый закон об особом статусе Донбасса, который пообещал президент Украины Владимир Зеленский, может превратить ЛНР и ДНР в полноценные государства.

Такое мнение в интервью журналу «Країна» высказал киевский пропагандист Виталий Портников.

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«Кремль будет требовать от Киева прямых разговоров с террористами. Содержание закона зависит от того, пойдет ли наш президент на эти консультации. Если нет, документ не будет иметь значения – Москва его не признает. Если же согласится, закон превратит ЛНР и ДНР в полноценные государства в составе Украины», – считает пропагандист.

Он убежден, что ни Россия, ни Луганск с Донецком «никогда не пойдут на ликвидацию республик», а могут лишь переименовать их.

«Будет, например, Совет районов Донецкой и Луганской областей. Так может выглядеть наш проигранный компромисс по Донбассу. Они не будут называться республиками, но фактически будут ими. А мы станем государством, которое состоит из трех стран. Потом их может стать больше», – прогнозирует Портников.