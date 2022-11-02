Украина будет срывать любые договоренности между США и РФ – Карасев

Новости Украины

Россия и США могут договориться о заморозке конфликта на Украине, но это невыгодно самому Киеву. Он будет пытаться продолжить военное столкновение Запада и РФ, потому что только это дает ему шанс на победу. Заморозка же означает потерю территорий, контроль над которыми отошел к России.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас речь идет о дипломатии с США. Сейчас задача Путина – сформировать переговорную, обменную повестку по деэскалации войны, выйти из логики эскалации, прежде всего, с Соединенными Штатами Америки, прежде всего, с Байденом. Ну, возможно, тут расчет у Путина, что на это могут повлиять промежуточные выборы в Конгресс. Да и усталость от войны, ситуация в Европе – об этом мы говорили. Здесь трек американо-российский или более общее – это Россия и Запад», — отметил он.

«Ну а от этого будет зависеть, как будет действовать, в какой логике будет действовать украинская власть и президент Зеленский, потому что для украинских элит и высшего военно-политического руководства, все-таки, этот путь пока неприемлем, поскольку это будет сделка за счет интересов Украины. Путь Украины заключается в том, чтобы раздвигать порог эскалации, назову это так. Потому что только в рамках большой войны между Западом и Россией у нас появляется шанс на военную победу над Российской Федерацией и освобождение территорий. В иных вариантах замораживание конфликта, остановка войны, перемирие и так далее – многие территории, которые Украина потеряла с 14-го года, остаются вне территориальных границ Украины. Хотя никто признавать не будет, но де-факто будет так», — заключил Карасев.