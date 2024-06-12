Украина будет учить Голландию использовать военные беспилотники в обмен на поставки дронов

Елена Острякова.  
12.06.2024 17:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Нидерланды, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нидерланды намерены вложить 60 млн евро в производство беспилотников для Украины.

Об этом в интервью украинской «Европейской правде» заявила уходящая министерка обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нидерланды намерены вложить 60 млн евро в производство беспилотников для Украины. Об этом в...

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«Мы собираемся инвестировать около 60 млн евро: 20 млн – на коалицию дронов, которую возглавляет Латвия, также мы инвестируем в дроны украинского производства, в частности, в морские дроны. Кроме того, мы собираемся инвестировать в голландское производство, но в сотрудничестве с украинской промышленностью, чтобы вы получали беспилотники, ваши компании могли расти, а мы бы учились бы у вас использовать беспилотники на фронте. Нам нужно укрепить свою армию и учиться у вас использовать новые технологии в военной реальности», – сказала Оллонгрен.

Она также сообщила о намерении Нидерландов поставить на Украину установки ПВО «Пэтриот».

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