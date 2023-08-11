Украина будет вести ракетно-террористическую войну еще несколько лет – Царев

Анатолий Лапин .  
11.08.2023 16:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


В условиях, когда фронт стабилизировался и встал, Украина будет вести ракетную и террористическую войну с Россией. Это может продолжаться и два, и четыре года – до тех пор, пока Россия не найдет в себе силы, чтобы поставить точку в вопросе Украины.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях, когда фронт стабилизировался и встал, Украина будет вести ракетную и террористическую войну...

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«Линия фронта устоит, мы перейдем в позиционную войну, и для того, чтобы не прекращать военные действий, Украина будет переводить эту войну в ракетную, будет использовать ракеты, будет просить самолеты, ракеты, которые бьют на дальние расстояния, будут использовать беспилотники и будут использовать террористов для того, чтобы война не прекращалась. Прекращение войны для Зеленского – катастрофа, и он будет делать все для того, чтобы военные действия, пусть даже в таком виде, не прекращались…

Удары будут, скорее всего, некоторое время. До тех пор, пока американцы будут пытаться Зеленского поставить в нужную позицию, они будут наноситься. Возможно, они будут наноситься и потом, потому что я считаю, что у американцев может не получиться. И тогда эта ракетная война будет продолжаться еще год-два-три-четыре, смотря, сколько будет идти, и пока Россия не найдет в себе силы для того, чтобы собраться и поставить в этом жирную точку», – заключил Царев.

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