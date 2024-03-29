«Украина будет воевать десятилетия, если потребуется» – командир нацистов
Украина не может позволить себе никаких компромиссов с Россией, и должна быть готова воевать ещё очень долго.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил Александр Ябчанка, командир роты в батальоне «Волки Да Винчи», сформированного из правосеков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ничего не изменилось в планах России. Они будут пытаться лишить нас возможности оказывать сопротивление столько, сколько смогут. Наша задача – оказывать им сопротивление столько, сколько надо, пока они не закончатся.
И мы можем это делать. За эти два года мы показали, что мы можем не просто вмешиваться, но и побеждать», – трепался Ябчанка.
Но, покончив с пропагандистской речёвкой, он признался, что для этого Украине придётся каким-то образом воевать годы и десятилетия.
«Но это возможно только при условии многих факторов. Один из ключевых факторов – это консолидация внутри общества.
Нас ждут годы тяжёлой борьбы. Возможно, и десятилетия. Мы должны на это настраиваться. Этим годом война не ограничится, русские будут пытаться нас уничтожить столько, насколько у них будет хватать на это сил», – подытожил он.
Спасибо!
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