Украина будет воевать, пока европейская элита не насытится деньгами – Ваджра
Европейскую политическую элиту не затачивали на войну – их затачивали на то, чтобы они исполняли любую прихоть США за хорошую плату. В военном плане Европа ноль, но ей нужно продолжать войну.
Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они все прекрасно понимают, что война проиграна Украиной, и война проиграна на данный момент Европой. Потому что американцы уже отползли – «всё, это война не наша, она нам не нужна. Мы просто хотим забрать свои бабки на Украине». Точнее, даже не свои, а просто забрать бабки, поиметь на этом что-то и делайте, что хотите.
Европейцы прекрасно понимают, что война проиграна. Но европейской элите надо продолжать пилить бабло – то есть, красть. Я уже предельно просто объясняю ситуацию. А красть можно только, пока идет бойня на Украине. И красть можно миллиардами, а не тысячами и даже не миллионами евро. Почему они и вцепились в эту Украину», – подчеркнул Ваджра.
Плюс к этому на протяжении последних лет главным европейским трендом было обвинение «путинской России» в нападении и агрессии. И теперь в мгновение ока им нужно «квакать» противоположное, потому что поменялся хозяин в Вашингтоне.
«Получается, что войну они будут всеми силами продолжать до упора, пока ещё на Украине есть население, чтобы продолжать красть бабки. Британия выделит 3 млрд евро – слушайте, у меня вопрос, кто украдёт в Лондоне? В каждой стране точно так же люди привыкли к халяве, к коррупции. Фон дер Ляйен – яркий пример европейской коррупции, такая ходячая коррупция, воплощённая, персонифицированная.
На Украине то же самое – чем занимается элитка все эти годы, особенно во время войны? Она крадет. И чтобы украсть много, должна продолжаться бойня, забрасывать население в мясорубку. Ради этого всё продолжается, больше причин нету. Зеленский должен удержаться у власти и у корыта на этом гигантском распиле. И ради этого он, по сути, обрекает сотни тысяч на смерть», – заключил Ваджра.
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