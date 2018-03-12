12.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Крым, Россия, Спецслужбы, Украина

Украина была на грани войны с Россией еще при Ющенко, – откровения разведчика


Украина в 2008-м году во время войны в Грузии чуть не начала войну с Российской Федерацией. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, в то время было проведено 48 «антитеррористических операций», о которых не знало общество.

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«Мы занимались всегда на уровне всех президентов в сложные времена. Особенно в Крыму, особенно в условиях возможной войны с Россией в 2008-м году в период Грузии. Тут нужно было принимать кардинальные решения, мы оценивали все угрозы. Никогда общество, наверное, не слышало, что мы стоим на грани войны с Россией. Буквально в восьмом году, и чуть не начали ее. Никогда, наверное, не слышали люди, что мы провели 48 антитеррористических операций», – заявил Маломуж.

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