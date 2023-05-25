Украина была создана Сталиным и получила много русскоязычных территорий – Киссинджер

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Украина в границах УССР была создана советским руководством и получила в свой состав много территорий с русскоязычным населением.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил бывший госсекретарь Генри Киссинджер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Киссинджера, военным путем возвращать эти территории – нужны переговоры Киева и Москвы.

«Думаю, мы достигли стратегической цели в том смысле, что попытка России поглотить Украину военным путем провалилась. Сейчас необходимо очертить границу между двумя странами», – сказал экс-госсекретарь.

«Нужно помнить, что Украина в том виде, в котором она входила в Советский Союз, была в значительной степени создана Сталиным, который включил в ее состав много территорий с русскоязычным населением. Я согласен с тем, что Россия не должна заполучить какие-то территории в результате военных действий, но я также думаю и уже говорил об этом публично, что пришло время начать переговоры о прекращении огня. Возможно, после запланированного контрнаступления. Я не согласен с тем, что сейчас с Россией не о чем разговаривать», – заявил Киссинджер.