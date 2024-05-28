Украина была в гораздо лучших условиях перед «Похабным миром» 22-го, чем сейчас – киевский эксперт

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Ситуация на Украине вырисовывается таким образом, что «похабный мир», который был возможен весной 2022 года на основе «Стамбульских соглашений», стал бы лучшим вариантом. Сейчас же вполне вероятна потеря присоединенных к России территорий, кратное сокращение армии и политические уступки.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один раз нам повезло – благодаря российскому шапкозакидательству, благодаря тому, что подошла помощь, выстояли. Но дальше надо было принимать стратегическое решение, потому что оставлять систему прежней и выходить на затяжную войну – это стопроцентная гарантия того, что все язвы и пороки этой системы проявят себя во всей красе, что мы сейчас и имеем. Либо надо было садиться и договариваться. Да, многим это казался похабный мир, унизительный. Но то, что вырисовывается сейчас, – условия могут оказаться гораздо хуже Стамбула», – отметил он.

«Потеря Донецкой и Луганской области, и части Харьковской, – это как минимум, демилитаризация – то, о чем настаивает Россия, – такая небольшая, до 100 тысяч армия, внеблоковый статус, признание в политической части – это восстановление в правах деятелей вроде Медведчука, что не может не радовать. Во всяком случае, не забываем, что угроза югу. От планов захвата Одессы при благоприятном развитии событий… в Кремле не откажутся от такой возможности», – заключил Золотарев.