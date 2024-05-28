Украина была в гораздо лучших условиях перед «Похабным миром» 22-го, чем сейчас – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
28.05.2024 20:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ситуация на Украине вырисовывается таким образом, что «похабный мир», который был возможен весной 2022 года на основе «Стамбульских соглашений», стал бы лучшим вариантом. Сейчас же вполне вероятна потеря присоединенных к России территорий, кратное сокращение армии и политические уступки.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на Украине вырисовывается таким образом, что «похабный мир», который был возможен весной 2022...

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«Один раз нам повезло – благодаря российскому шапкозакидательству, благодаря тому, что подошла помощь, выстояли. Но дальше надо было принимать стратегическое решение, потому что оставлять систему прежней и выходить на затяжную войну – это стопроцентная гарантия того, что все язвы и пороки этой системы проявят себя во всей красе, что мы сейчас и имеем.

Либо надо было садиться и договариваться. Да, многим это казался похабный мир, унизительный. Но то, что вырисовывается сейчас, – условия могут оказаться гораздо хуже Стамбула», – отметил он.

«Потеря Донецкой и Луганской области, и части Харьковской, – это как минимум, демилитаризация – то, о чем настаивает Россия, – такая небольшая, до 100 тысяч армия, внеблоковый статус, признание в политической части – это восстановление в правах деятелей вроде Медведчука, что не может не радовать.

Во всяком случае, не забываем, что угроза югу. От планов захвата Одессы при благоприятном развитии событий… в Кремле не откажутся от такой возможности», – заключил Золотарев.

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