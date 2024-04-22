Украина быстро рухнет без американской помощи, но даже эта помощь бесполезна – польские СМИ

Ян Вишневецкий.  
22.04.2024 17:58
  (Мск) , Варшава
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Американское оружие для Украины уже в Польше, утверждает польское издание wnp.pl. По сведению издания, без этой поддержки украинская армия не смогла бы продержаться и нескольких недель.

Ссылаясь на неофициальную информацию из Вашингтона, wnp.pl утверждает, что на решение Палаты представителей США выделить для Украины 60 миллиардов долларов военной помощи повлияли драматические сообщения американской разведки с Украины. Они якобы указали, что без поддержки США страна рухнет в ближайшие недели, и убедили Дональда Трампа и спикера Палаты представителей Майка Джонсона в необходимости немедленно проголосовать за законопроект о помощи.

Американское оружие для Украины уже в Польше, утверждает польское издание wnp.pl. По сведению издания,...

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Оружие, ракеты и боеприпасы для Украины уже подготовлены и ждут в Польше завершения законодательного процесса, пишет издание. Как только это произойдет, вооружение и техника будут доставлены на Украину по воздушному и сухопутному коридорам в течение нескольких недель.

«Украина находится в критической ситуации, и в связи с тем, как русские осуществляют военные действия, близка к гибели, если не будет немедленной помощи», – отмечает издание.

От того, сколько систем вооружения, ракет и боеприпасов, а также как быстро получит Украина, зависит, защитит ли она свою независимость.

С другой стороны, как пишет wnp.pl, несмотря на то, что деньги были вложены в вооружение, положение вооруженных сил Украины радикально не изменится. Командование ВСУ продолжает терпеть неудачи, украинцы потеряли преимущество в беспилотниках, и к тому же растет способность россиян выставлять в строй новые подразделения.

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