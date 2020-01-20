Украина – це Азия! Киевский эксперт призывает лечь под Китай, чтобы «спастись» от России
Спастись от России можно лишь запустив на Украину Китай по примеру Белоруссии, чтобы он защищал зону своего экономического влияния.
Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский политтехнолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Нам надо укрепляться в первую очередь в экономическом и геополитическом [смысле], немедленно искать союзников. Немедленно начинать работать с Китаем, поскольку только Китай – это ближайшая игровая сила, которая способна определённым образом сдержать (Россию – ред.)
Почему Беларусь до сих пор на плаву? Да потому что у батьки хватило ума и личной власти, чтоб запустить Китай в свою экономику, и Китай уже определённым образом вынужден защищать зону своего потенциального влияния. Вот это работает в геополитике, геоэкономике, а не какие-то там договорённости, деньги работают, интересы», – уверяет эксперт.
«Китаю нужно несколько входов в Европу – через Украину, Беларусь они могут культурно войти, и это Европу устроит. И когда возникают серьёзные игроки, серьёзные институции, серьёзные интересы, тогда возникает надежда, что эти серьёзные игроки будут защищать нас – себя – от экспансии России.
Белоруссия наплаву только потому, что там Китай присутствует, и Казахстан, потому что очень серьёзным образом интегрируется с Китаем, поэтому им и переход на латиницу прощается – а что делать, Китай – это серьёзно», – добавил Кочетков, не поясняя, почему Китай предпочел потерять все в Сирии и Ливии, не предприняв никаких действий.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.