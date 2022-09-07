Украина – цэ Европа на 65 %. Станет ли в 2023 году на одного евробанкрота больше

Новости Украины

Последний вояж украинского премьера Шмыгаля в Европу принес довольно скромные практические результаты, но вновь оживил в дискурсе Незалежной карго-культ евроинтеграции любой ценой.

Последний раз всплеск евроожиданий и связанной с ними инфантильной риторики отмечался перед, во время и сразу после «историчского» решения саммита ЕС, решившего таки дать украинцам шанс стать полноценными «кандидатами в члены». И вот, опять.

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«Мы на 65% выполнили требования по вступлению в ЕС. В ближайшее время, до конца этого года – начала следующего года, мы хотим перейти именно в переговорные процедуры, предшествующие собственно предоставлению статуса члена ЕС», – заявил Шмыгаль на полях переговоров в Берлине.

Что тут скажешь – очередная евроморковка вряд ли способна подсластить пролет по иным фронтам, вроде неудачной попытки выпросить у Шольца танки Leopard 2 для ВСУ. Впрочем, утешительным призом для киевских визитеров стало заверение Борреля в готовности помогать Украине «до победы». Взамен Киев заявил о готовности отдать ЕС свои газовые хранилища – самые большие в Европе:

«Часть из их объемов государство может предоставить «европейским партнерам для формирования их газовых резервов в условиях нестабильности поставок из России».

Речь идет ни много ни мало – о более 30 млрд кубометров. Так что куш солидный. И ради него, почему бы не дать Украине того, о чем она просит. Я имею в виду статус члена. Другое дело, что тут политика и пропаганда опять идут впереди экономики и рациональных расчетов, однако европейцам не привыкать. Развязывая санкционную войну с Россией, они так же действуют по принципу «А о возможных последствиях подумаем потом».

А в случае потенциального украинского еврочленства – думать есть над чем. Тот же Шмыгаль, да и Зеленский, откровенно говорят о намерении стрясти с европейских «партнеров» больше 100 миллиардов долларов – на восстановление. И это только по самым скромным прикидкам. Так что аппетиты у Киева ого-го.

На недавней конференции в Лугано озвучивались и более весомые цифры – от 400 до 600 миллиардов долларов. Где их взять, учитывая, что ЕС с трудом тянет собственных евробанкротов – Грецию, Болгарию, прибалтийские лимитрофы – этот вопрос можно считать риторическим. Будем считать, что – напечатают.

Интересно сравнить готовность общественного мнения в ЕС и на Украине к перспективам подобной случки ужа с ежом. Майские замеры «Евробарометра» показали, что 66% европейцев согласны с тем, что «Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова».

80 % согласны любить Украину до глубины кошелька. Больше всего членство Украины в ЕС поддерживают в Португалии – 87%, Эстонии – 83%, Литве – 82%, Польше – 81%

Менее всего: в Венгрии – 48% (против – 37%), Болгарии – 51% (против – 35%), Люксембурге – 52% (против – 38%), Австрии – 54% (против – 36%), Греции – 54% (против -37%).

При этом 71% считают, что Украина является частью европейской семьи. Так считают больше всего в Финляндии – 87% и Португалии – 86%, меньше всего: на Кипре – 48% (против – 43%) и в Венгрии 48% (против 42%). Больше всего симпатизируют украинцам на Мальте – 96%, а меньше всего в Болгарии -73%.

Что до настроений в Незалежной, то тут евроиллюзия имеет тотальную поддержку в умах. 87% опрошенных в июне группой «Рейтинг» украинцев поддержали бы вступление Украины в Евросоюз, а 76% – в НАТО. 40% опрошенных уверены, что страну примут в ЕС в течение 1-2 лет, 69% отводят на это до 5 лет, 14% верят, что Украина станет членом ЕС в следующие 5-10 лет, 3% – через 10-20 лет. И только 7 % пессимистов отказываются верить в светлое европейское будущее страны.

Неудивительно, что на фоне столь зашкаливающего еврооптимизма верующим европрихода можно скармливать любую дичь – она будет незамедлительно и с благодарностью проглочена без каких-либо намеков на минимально критичное осмысление.

Тем не менее, вопросы остаются. Например, непонятно, в каком виде будет существовать Украина на перспективу ближайших 5-10 лет, поскольку сегодня речь идет о готовности ЕС признать кандидатом в свои члены страны с незафиксированными границами.

В настоящий момент 20 процентов своей международно-признанной территории Украина уже не контролирует. Доля областей Украины, контролируемая на данный момент Россией:

Луганская – 100%

Херсонская – 94,3%

Запорожская – 72,49%

Донецкая – 60,29%

Харьковская – 33,15%

Николаевская – 4,83%

Речь идет о территориях общей площадью почти 120 тысяч квадратных километров – равных нескольким Молдавиям и Грузиям. И нет никаких гарантий того, что украинская территория, к тому времени, когда Незалежную все же рискнут взять на европейский борт, не усохнет еще больше. Фантазировать на этот счет – неблагодарное занятие, но все что не противоречит законам природы и текущей динамике событий – имеет право на осуществление.

Вообще, сегодня сами европейцы добровольно приоткрывают окно Овертона или ящик Пандоры – называйте как хотите, но суть в том, что перспективу членства в ЕС впервые за десятилетия существования этого союза дают стране с незакрытой войной на ее территории. Даже НАТО зафиксировало в своем уставе пункт, закрывающий двери в Альянс странам с незавершенными военными конфликтами или имеющими незакрытые территориальные споры с соседями.

Получается, брюссельские бюрократы или готовы плюнуть на усечение размеров Незалежной или всерьез верят в ее способность отбить Крым и Донбасс в исторически обозримые сроки.

Потому что, если ответы на оба вопроса отрицательные, мы имеем дело с сознательным обманом доверчивых свидомых лохов, которым дают обещания по методе ходжи Насреддина из восточной сказки: обещать можно что угодно, а там или шах умрет, или ишак, или они оба.

Но даже если Украина вдруг станет членом ЕС, то рискует попасть не в братскую семью республик, а в организацию, где каждый ее член друг другу конкурент. Где дружба дружбой, а табачок врозь. И в перспективе вряд ли стоит ожидать готовности просто так – из неких химерных соображений вливать огромные деньги в украинскую бочку без дна и без перспективы их отдачи.

Нынешний ЕС все больше становится пространством без солидарности. Так, опрос Morning consult свидетельствует о неготовности европейцев нести коллективную ответственность за обеспеченность Европы ресурсами и снижении до минимальных величин порога готовности к солидарному несению тягот ради решения других общеевропейских проблем.

Европейский солидаризм оказывается под угрозой, когда речь идет об энергетической безопасности отдельных стран. Более половины опрошенных считают, что их стране лучше не полагаться на энергию других стран, а закупать энергоресурсы самостоятельно. Больше всего таких в Италии (68%), Испании (60%) и Германии (58%). И эти цифры – самый лучший ответ на украинские призывы сплотиться и сообща мерзнуть ради того, чтобы насолить Путину.

С другой стороны, стоит сделать поправку на то, что опрос фиксирует именно мнение общества, то есть – простых европейцев, а вот решения принимают элиты, которым ничего не стоит пожертвовать интересами народов ради перспективы выигрыша в партии на геополитической шахматной доске.

И если эти евробюрократы с такой готовностью жертвуют интересами собственного плебса, то интересы украинских посполитых априори даже не входят в число факторов, как-то влияющих на принятие решений.

Как-то повлиять на эту заданную траекторию полета в преисподнюю способны лишь чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы. А таких, увы, на горизонте пока не просматривается.