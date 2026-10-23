В последнее время в Киеве все чаще звучат слухи и инсайды о том, что больную башку наркофюрера переклинило на тему «народного производства» дронов-убийц. Что он ночами не спит, нюхает дурь и мечтает, как бы каждый двор «незалежной» привязать к производству «шахидов».

Больше всего ему нравится, что в сравнении с другими видами вооружений производство это не слишком дорогое, а накрутить «бабосов» на нем можно много, особенно если умело преподать зарубежным спонсорам. Расчет делается на то, что измочаленный народ будет работать за копейки в сравнении с тем, что получит его величество.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Словом, это прожект сродни «Большому скачку» Мао Цзэдуна. Напомним: в 1958-м тот поставил задачу резко увеличить выплавку чугуна и стали, чтобы перегнать Англию. По всей стране рабочие и крестьяне начали строить примитивные кустарные печи. Плавили кастрюли, сковородки, все, что могли.

На выходе получался непригодный для промышленности шлак. Кампания провалилась и привела к тяжелейшему экономическому кризису и массовому голоду.

Но торчку с Банковой история не указ. «Всенародные» БПЛА стали для него идеей фикс.

Несколько слов о том, что они собой представляют. Делятся на два класса: тактические (FPV-дроны и малые аппараты) и стратегические (дальнобойные). Самый массовый тип на фронте – тактические. Легкие самолетные дроны («Дартс» и др.) летят до 40–50 км и несут несколько кг взрывчатки. А дальнобойные используются для ударов по аэродромам, НПЗ, складам топлива и военным базам в российском тылу. Это Ан-196 «Лютый» (печально, что его разработал завод «Антонов»; вероятно, знаменитый конструктор в гробу перевернулся), с дальностью полета от 1500 км. Активно применяется для атак по НПЗ. Есть еще FirePoint, «Бобер» и «Коса». Последний – относительно дешевый и технологичный в массовом производстве дрон из фанеры с тандемным крылом.

Повторимся, Зеленского привлекает их дешевизна и массовость. Многие модели спроектированы из доступных и недорогих материалов, что позволяет масштабировать производство до миллионов единиц в год. К чему он и хочет привлечь своих обнищавших соотечественников.

А теперь дадим слово нашей давней знакомой, киевлянке Светлане. Несколько лет назад она вынужденно пошла работать на производство БПЛА на упомянутый завод Антонова, чтобы кормить детей. Потом ее перебросили на другую фабрику, которая вскоре была разбомблена. Однако сотрудников вынуждали оставаться в ледяных раскуроченных цехах, постоянно намекая, что с таких мест так просто не уходят.

Неоднократно с бригадами проводила «профилактические» беседы СБУ, акцентируя на том, что увольнение по собственному желанию приравнивается к измене «батькивщине». Возможно, это было простое запугивание, но оно возымело действие – никто не уволился, все остались, по сути, в нечеловеческих условиях – зимой, в цехах с выбитыми окнами и без отопления.

Светлана сменила несколько цехов. И говорит, что начальство постоянно проводит с ними беседы на темы, насколько, мол, перспективна дроновая отрасль. Дескать, высшее руководство страны в ближайшем будущем собирается ее сделать чуть ли не самым приоритетным направлением. К участию в изготовлении «шахидов» собираются привлекать широкие слои. Это ведь не так сложно – клепать запчасти из фанеры или нечто подобное.

Светлана с трудом это воспринимает. Ее мучает совесть, что она делает орудия убийства. Но очень боится за себя и детей. Ведь хунта пытается завязать в этот узел и семьи.

Вербовка на дроновое производство набирает обороты. В соцсетях ищут добровольцев специальные рекрутинговые агентства. Операторы мобильной связи рассылают сообщения с аналогичными предложениями.

Судя по всему, производство БПЛА «по-китайски» планируют начать с западенщины: вероятно, в связи с тем, что там мало бомбежек и много национал-свидомых. Несколько коллег Светланы уже уехали в Тернополь на новые места. Причем их пригласили вместе с семьями. Чтобы процветали семейные подряды. И чтобы работнички не рыпались в случае чего.