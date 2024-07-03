Украина целенаправленно и злобно убивает мирных жителей – экс-советник Пентагона

Анатолий Лапин.  
03.07.2024 11:55
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Удары ВСУ по гражданскому населению в Севастополе, Донецке или Белгороде – сознательное убийство мирных жителей, чтобы разозлить Россию.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил профессор Массачусетского технологического института, экс-советник Пентагона Теодор Постол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары ВСУ по гражданскому населению в Севастополе, Донецке или Белгороде – сознательное убийство мирных...

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«Это просто направлено на то, чтобы разозлить русских, что не является оправданным с военной точки зрения набором действий. То, что они пытались утверждать, – это то, что они атакуют военные объекты, которые поддерживают военные усилия России. Но это не является частью военных усилий – гражданские лица, которые случайно оказались в центральных районах города. Это просто направлено на то, чтобы злобно убивать невинных мирных жителей. Это именно тот тип поведения, который является преступным», – заявил Постол.

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