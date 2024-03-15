Украина: чем ближе выборы, тем мутнее ситуация и громче истерия

На замусоренных просторах Укрорейха усиливается антироссийская истерия вкупе со шпиономанией и мобилизационной пропагандой.

Почему на замусоренных? Да потому что гонят на убой все больше и больше сотрудников жилкоммунхоза. И города, и веси утопают в грязи и мрази. Топорщатся там и сям гималаи из отходов, которые некому прибирать. А вместе с ними множатся и наглеют полчища крыс.

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От крыс люди в ужасе шарахаются, не зная что с ними делать. Особенно почему-то на западенщине (Ровно, Львов) – может, знак таинственный, а может, просто свидетельство того, что бандеровские «специялисты» ровным счетом ничего делать не умеют, кроме как визжать о своем превосходстве…

Тон задает Киев. Оно и понятно: ведь это больная голова всего желто-блакитного организма. Воспаленный мозг очумелого квази-государства.

Причин усиления истерии знатоки усматривают несколько. Во-первых, на мази одиозный мобзакон, который априори уже столько нервных клеток попортил громадянам, что без предварительной пропагандистской «артподготовки» его принимать дюже стремно.

Во-вторых, в ситуации с майской предвыборной непоняткой Зе-режиму важно как можно больше замутить воду в поисках врагов, мнимых и реальных. Правда, реальных – гоп-компанию Порошенко и прочих заклятых единомышленников, крышуемых Западом, торчок не трогает. Отыгрывается на мнимых. На «агентах ФСБ в рясах», критически настроенных политологах, журналистах, борцах с коррупцией и др.

Чуть что – сразу зачисляет в агентуру «страны-агрессора». (Как намедни Союз православных журналистов, Первый казацкий канал, общественную организацию «Миряне» и других церковных правозащитников). Да еще и наживается на конфискованном у них имуществе – точь-в-точь как тайная полиция Адольфа Алоизовича.

Третья причина – желание отправить на мясные штурмы как можно больше народу. Не жалко, это же не хабадники, а славяне. Но для этого их надо сначала изловить. Вот и пытаются отлавливать то физически, силком, то при помощи нейронных промывок, сиречь ментально. С мотивациями. Чтоб сам приполз с покаянным оселедцем, нацепил на плечо берданку, хату покинул и пошел воевать, чтоб землю Украйны Госдепу отдать.

Отсюда разнообразие форм и методов.

Если говорить о мотивирующих формах, то тут пальму первенства занимают разного рода идиотские перформансы, инсталляции, уличные борды и рекламы в магазинах. Например, не так давно в центре столицы учинили перформанс под лозунгом «Free Azov». Затейники использовали в нем совсем юных участников, практически детей. Раскрасили их в кровавые цвета, одному пацану намалевали кровавый «вольфсангель»

(«волчий крюк») и выгнали на проезжую часть – махать там ручонками и что-то провозглашать.

Смысл затеи, как пафосно его изложили многие СМИ:

«Показать, что герои-военные чувствуют себя во время пыток в рф».

Понятное дело, по сложившейся хамской традиции «высококультурная нация» название России пишет строчными. Борзописцы отрапортовали, что сия имитация, мол, «собрала немало внимания и реакций и от прохожих, и проезжающих мимо машин».

«Ну во-первых, не от машин, а от их водителей, – саркастически замечает в связи с этим наш старый знакомый, русский киевлянин и бывший преподаватель русского языка Иннокентий. Впрочем, неграмотности укроСМИ, которая поставлена на пропагандистский поток, уже давно удивляться не приходится. Что же касается имитации и реакций на нее, то, конечно, ни про какие пытки, которые сами азовские садисты устраивали мирным мариупольцам и жителям других городов, здесь не упоминалось. Просто неразумных отроков и отроковиц выставили мерзнуть на ветру и холоде. Может, приплатили что-то. А что касается реакций, то все эти бибиканья, мне кажется, были просто возмущением по поводу того, что они мешали проезду».

Касательно бордов, то здесь в топе, как и прежде, призывы записываться в ВСУ, донатить бригады мордоворотов с различными звериными названиями, наращивать свою «лють» (ненависть) и верить в «пэрэмогу Нэньки над ворогом».

Продолжается и магазинная агитация. В супермаркетах с утра до ночи крутят ролики, где к месту и не к месту звучат СУГСы («Слава Украине – героям слава!»), мантры о скорой победе над «рашистами» и прочая галиматья.

Вот что по этому поводу говорит супруга Иннокентия Эльвира, тоже экс-преподаватель русской словесности:

«Если бы вы знали, как иногда этот «шоппинговый» агитпроп достает! Ходишь по магазину, высматриваешь хоть какое-нибудь удешевление необходимых товаров – гречки, молока, картошки, – хоть какую-нибудь акцию, со скидкой на несколько гривен. А тебе по голове все эти бравые камлания о том, что надо проявлять «мужнисть» и идти на фронт, покупать такие-то товары ради «пэрэмоги», что надо беречь время «захисныков», уступать им место в очередях. И так далее, и тому подобное. Даже сумки и пакеты разрисованы на эту тему… Знаете, мне кажется, у все большего количества людей этот псевдопатриотизм вызывает раздражение. Потому что они не желают идти на убой. А жизнь дорожает и дорожает, и корзина наша потребительская все уменьшается и уменьшается. Равно как и мизерные пенсии обесцениваются. Да эта «черного фюрера подлая власть», как пелось когда-то про Гитлера, уничтожает народ безо всякой войны…»

Выходит, хотя агитпроп и пытаются усилить, но он все равно получается каким-то унылым. Кстати, нищают не только пенсионеры, но и ВПЛ – временно перемещенные лица, которым подлая власть обещала надежную финансовую и прочую поддержку.

С начала СВО социальные пособия на проживание должны были получать около 2,5 млн украинцев. Но Кабмин Шмыгаля постоянно уменьшал их число, а с 1 марта постановил и вовсе прекратить выплату для 70% вынужденных переселенцев. Что, конечно, патриотизма не добавляет. И посему режим решил активизировать насильственные методы его насаждения.

Мы уже писали, что в Киеве и других городах увеличилось количество блок-постов на дорогах, где представители ТЦК отлавливают потенциальных новобранцев. Мужчин пакуют на автобусных остановках и вокзалах, у входах в метро. Теперь к этому добавились проверки и шмоны, совсем как в первые месяцы СВО. Их свидетелями стали наши респонденты.

«Как потеплело, мы с мужем решили прогуляться в известном парке «Наталка», что на берегу Днепра, – рассказывает Эльвира. – Хорошее место, уютное. Там много прохаживается влюбленных парочек, родителей с детьми, матерей с колясками… Так вот на наших глазах полицейский патруль трижды цеплялся к гуляющим! Требовал показывать документы и телефоны. Люди начинали возмущаться, даже кричать. Один мужчина паспорт с собой не взял, так его забрали в участок, представляете?.. Короче, испортили людям нервы, настроение. Да еще и повязали ни за что ни про что».

Как такое происходит, можно увидеть на нижеприведенном видео.

Появился новый вид преступности – грабежи с целью уклонения от призыва. Один из примеров – попытка «гоп-стопа» на парковке возле торгового центра «Lavina Mall». Там двое мужиков увидели, как водитель садится за руль легковушки, и решили отобрать у него машину. Один из них вскочил на заднее сиденье, достал нож и стал бить водителя и угрожать ему. А второй наносил удары владельцу с улицы.

На крик пострадавшего обратили внимание прохожие, и бандюки постарались скрыться. Когда их задержали, они объяснили свое поведение желанием продать авто, дабы откупиться от ТЦК. Ибо очень не хочется идти на мясные штурмы…

Впрочем, не факт, что даже после продажи «тачки» они получили бы желаемое. Потому что в столице развелось очень много жуликов – кидал, сулящих «белые билеты» и отсрочки. Нередко с ними в сговоре работники ТЦК. Они сначала угрожают своим жертвам отправкой на передок, а потом вымогают у них деньги за помощь в «откосе». В результате чего те и денег лишаются, и на передовую все равно попадают. А полиция браво рапортует о рейдах и задержаниях.

«Короче, ситуация все мутнеет и мутнеет, – резюмирует Иннокентий. – Но для Зе-своры это только на руку. Им сейчас важно, чтобы президентские выборы не состоялись. Поэтому они используют любые поводы для закручивания гаек, репрессий против инакомыслящих, против несогласных. А где, как не в мутной водичке, удобно ловить такую рыбку?»