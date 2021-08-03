Украина – «черная дыра» политических убийств: «Змагары, тикайте без оглядки!»

03.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Целая череда так и не раскрытых политических убийств беженцев на Украине может привести к тому, что Киев будет признан рассадником терроризма. Российские и белорусские СМИ уже работают в этом направлении.

Такими опасениями в эфире телеканала «Эспрессо» поделился бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вспомните, месяца полтора назад Россия и Белоруссия, средства массовой информации начали все больше крутить тему «Азова», начали крутить тему Протасевича и «Азова». Я убежден в том, что сейчас, на фоне этой трагедии, убийства Шишова вспомнят «Азов», Протасевича (бывший главред телеграмм-канала «Нехта» Роман Протасевич, – авт.), Гладких – помните, есть такая фигура в отношениях, которая дошла даже до того, что имел определенные дела с министром внутренних дел Украины и так далее. То есть, все это будет скручено в клубок и охарактеризовано Украину, как определенную единицу терроризма, от которой нужно защищаться, потому сюда же относятся последние месседжи, которые прозвучали из Москвы и Минска о том, что на территории Белоруссии должны оставаться российские войска, их количество должно увеличиваться, этому нужно придать официальный статус и так далее», – сокрушается Бессмертный.

Напомним, что ранее в Киеве был взорван автомобиль белорусского в прошлом журналиста Павла Шеремета. Также в центре украинской столицы был убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. В обеих случаях «по горячим следам» выдвигались обвинения в адрес Москвы или Минска, однако затем в уголовных делах среди исполнителей убийств фигурировали бывшие участники АТО.

Украина – это «черная дыра», считает тележурналист Максим Равреба, покинувший Киев из-за угрозы убийства националистами.

«Вспомним Бузину, Шеремета, Окуеву, говорящую каску Тымчука и прочих. Да вот вам судья Чаус! Украина – черная дыра. У меня практический совет змагарышам, живущим в неньке: тикайте оттуда без оглядки!» – призывает Равреба.