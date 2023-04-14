«Украина – «черная дыра» США. Россия – ждет и изматывает» – депутат Госдумы

Анатолий Лапин.  
14.04.2023 19:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Экономика коллапса


США тратят на поддержание жизнеспособности Украины гораздо больше, чем Россия на СВО и новые регионы.

Об этом в эфире своего блога заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США тратят на поддержание жизнеспособности Украины гораздо больше, чем Россия на СВО и новые...

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По мнению Матвейчева, в этой ситуации задача России – измотать противника.

«Она действительно превращается для них во Вьетнам. Украина полностью, с точки зрения экономики как государство – не существует. Та помощь, которая оказывается Европой, США и мировыми всеми организациями, эта помощь в два раза превосходит консолидированный бюджет Украины. То есть, в любой момент, как только ты перекрываешь хотя бы часть этой помощи, хотя бы половину, там начинается настоящий дефолт и полная гуманитарная катастрофа, потому что сейчас там никто не платит ни за ЖКХ, ни налоги, ничего, то есть, экономики как таковой не существует, эта страна – абсолютный банкрот.

Это умерший человек, лежащий в коме, жизнь которого искусственно поддерживается разными трубочками, кислородом, который поступает, кровью, которая поступает и так далее. Перекрывай им любую трубочку – все накрывается, но перекрыть трубочку Америка не может, потому что это будет гигантское для авторитета поражение, они слишком вписались в эту историю… Сейчас они вписались на полную катушку и для авторитета США эта ситуация, когда они уйдут или перестанут оказывать помощь Украине, она, соответственно, сразу рухнет экономически, политически и в военном плане, они это уже себе позволить не могут, это гигантский удар по авторитету на международной арене…

Они будут истощаться, а наше истощение значительно меньше. Да, мы тоже понесли от санкций ущерб, да, мы тоже потеряли проценты ВВП, но мы видим, что на этот год у нас уже планы по восстановлению, мы переориентировали определенные потоки, выправляем экономические показатели, приспосабливаемся и можем еще восемь лет стоять и биться за Артемовск, а они при этом будут платить регионами и содержать всю Украину. И она все больше и больше будет напоминать им этот Вьетнам», – заключил Матвейчев.

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