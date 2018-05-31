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Украина чудовищно утомила Запад
Украинская власть пользуется тем, что Запад не может себе позволить ослабить поддержку Киева, так как иначе Украина «упадёт в железные объятия России».
Об этом в эфире программы «Особое мнение» заявил профессор МГИМО Валерий Соловей, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Брюсселем и Вашингтоном демонстрируется поддержка Киеву по вполне понятным политическим причинам – не хотят, чтобы Украина упала в железные объятия РФ. При этом доверие уменьшается катастрофически. Они не проводят реформы, на которых настаивал Запад, уровень коррупции выше, чем при правительстве Януковича – Азарова, и это знают все. И любой западный бюрократ вам скажет, что Украина нас чудовищно утомила, но нам некуда деваться, и она этим пользуется, держит за горло тем, что иначе упадёт в объятия России», – считает профессор.
«Кстати, на усталости Запада от Украины строится политика РФ в отношении Украины. Русские постоянно говорят: «Мы же вас предупреждали, вы видите, что происходит? Нельзя с ними иметь дело, им нельзя доверять. Хорошо, давайте мы подождём ещё». Да, Украина не рухнула под тяжестью своих ошибок и преступлений, как на то рассчитывали в Кремле, но она стагнирует, она не развивается и по ряду позиций отступила назад. Тот колоссальный гражданский порыв, который наблюдался, растрачен попусту», – добавил Соловей.
Метки: Валерий Соловей, Украина после Майдана
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