Украина чуть не подпалила еще одного соседа

18.09.2019, Москва, Елена Острякова

Крупный пожар на Украине едва не перекинулся на приднестровские поля и леса.

Об этом сообщает тираспольский телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возле села Новая Погребя дубоссарского района горела стерня со стороны Украины. Сильный ветер только усиливал пламя. Всю ночь наши лесники тракторами вспахивали заградительную борозду длиной почти полтора километра. Огонь потушили к утру. В приграничной полосе выгорело больше 200 гектаров пашни», – говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе лесной пожар в «зоне отчуждения» Чернобыльской АЭС перекинулся из Иванковского района Киевской области на территорию Белоруссии – в Хойникский район Гомельской области.