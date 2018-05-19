19.05.2018, Киев, Елена Острякова
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Киев, Крым, Политика, Пропаганда, Украина

Украина дала понять: после “деоккупации” никаких выборов в Крыму больше не будет


Специально созданная при Петре Порошенко рабочая группа предлагает внести в Конституцию Украины статью, которая разрешает президенту ввести особый режим управления в Крыму «в случае возникновения ситуации, представляющей реальную угрозу государственному суверенитету или территориальной целостности Украины».

Об этом сегодня пишет украинский еженедельник «Зеркало недели».

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Согласно рекомендациям рабочей группы, после “деоккупации” будет назначаться специальный государственный представитель с одновременным прекращением полномочий органов власти Крымской автономии.

Советник главы признанного в России экстремистским Меджлиса Арсен Жумадилов считает, что эта норма является «предохранителем от повторения сценария февраля-марта 2014 года».

«Здесь следует заметить, что более реалистично будет выглядеть другой ход событий. Особый правовой режим на полуострове будет введен сразу же после его деоккупации – до полного вывода подразделений и вооружений ВС России, вслед за которыми должны выйти по Керченскому мосту все «понаехавшие» граждане России, до окончания фильтрационных, люстрационных и других специальных мероприятий. А следовательно, о каких-либо выборах в ближайшие три-пять лет после деоккупации Крыма речь идти не будет», – поясняет «Зеркало недели».

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