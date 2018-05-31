31.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Украина дала повод России усилить свои позиции – BBC

Инсценировав убийство российского журналиста в Киеве во вторник, Украина еще больше “замутит воду” этой фальшивкой.

Об этом пишет BBC в материале «Аркадий Бабченко: Украина сфальсифицировала убийство журналиста».

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Реакция на инсценировку была разной, сообщает СМИ. Так, МИД России осудил организованное убийство, назвав его «явно еще одной антироссийской провокацией».

Пресс-секретарь Мария Захарова описала операцию как «маскарад», сделанный для «пропагандистского эффекта». Она добавила, что Россия была счастлива, что Бабченко жив. «Я бы хотела, чтобы это было так», – сказала она.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко сказал, что страна предложит Бабченко защиту. «Маловероятно, что Москва успокоится», – написал он в Twitter. «Я дал приказ предоставить Аркадию и его семье защиту».

«Свободная Европа/Радио Свобода» опубликовала в Twitter видеозапись, на которой коллеги Бабченко реагируют на новость о том, что он жив. Но многие сдержанно отнеслись к тактике украинских служб безопасности. «Репортеры без границ» осудили операцию как «жалкий трюк».

«Печально и прискорбно, что украинская полиция играла с правдой, какими бы ни были ее мотивы», – сказал агентству AFP глава организации Кристоф Делор.

Комитет по защите журналистов потребовал, чтобы власти объяснили, «что потребовало крайнюю меру», назвав происшедшее в Twitter «беспрецедентной ситуацией».

Российский журналист-расследователь Андрей Солдатов, бывший коллега Бабченко, заявил, что инсценировка его смерти была «пересечением границы». «Бабченко — журналист, полицейский, ради бога, и часть нашей работы — это доверие, что бы там Трамп и Путин не говорили о «фейковые новости», — написал он в Twitter. — Я рад, что он жив, но он еще больше подорвал доверие к журналистам и к СМИ».

Другой журналист и также друг Бабченка — Саймон Островский заявил ВВС, что почувствовал «гнев и облегчение в равной мере». «От огорчения и печали вчера… до искреннего гнева сегодня, всех нас обманули и заставили поверить, что наш друг погиб», — сказал Островский.

Корреспондент ВВС по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер назвал происшедшее ярким примером «фейковых новостей».

«Вряд ли может быть более наглядный пример «фейковой новости» чем сознательное распространение суверенным правительством недостоверной информации о смерти известного журналиста», – пишет он.

«Отношения между Россией и Украиной после аннексии Крыма и продолжающегося конфликта на востоке Украины хуже чем когда-либо. Россию уже несколько раз обвиняли в недавних смертях противников Кремля в Украине. Но эта постановочная смерть еще более «замутит воду». Россия уже отрицает свою причастность к покушению на жизнь своего бывшего шпиона Сергея Скрипаля, называя это «фейковыми новостями».

Теперь, скорее всего, она воспользуется этим обманом в Киеве, чтобы усилить свои позиции и в этом деле, и во многих других», – пишет Фрэнк Гарднер.