«Украина даст отпор!» – Тимошенко позирует на камеру с автоматом

26.02.2022  20:38 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Депутат Верховной рады, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вместе с подельниками попозировала на камеру с автоматом Калашникова.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Верховной рады, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вместе с подельниками попозировала на камеру с...

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«Украина даст отпор. Русский военный корабль, иди на**й», – подписала она фото.

Эксперт по социальным вопросам, экс-депутат Верховной рады от «Батькивщины» Андрей Павловский сравнил поступок Юлии Тимошенко с «подвигом» украинских пограничников острова Змеиный, которые сдались в плен российской армии.

«Даже Юлия Владимировна взялась за автомат, напомнив о подвиге 13-ти украинских пограничников на острове Змеином», – написал он в своём Telegram-канале.

Других журналистов и экспертов поступок Юлии Тимошенко рассмешил.

«Интересно, Калашников от Луи Вуттон? Со стразами?» – иронизирует донецкий политолог Владимир Корнилов.

«Кыця с автоматом, а её зять в Дубаи. Должно быть наоборот. Бабуля под пальмы, а молодой герой – в оборону», – написала киевская журналистка Ирина Гаврилова в соцсети.

Напомним, накануне с автоматом позировал и экс-президент Украины Пётр Порошенко. А действующий руководитель «незалежной» Владимир Зеленский, надев свой маленький бронежилет и каску, фотографировался на фоне позиций ВСУ.

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