Украина даже не приступала к реиндустриализации – Россия ушла далеко вперёд

28.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Если России с момента развала СССР удалось запустить процесс восстановления промышленности, то Украине так и не удалось вернуться на уровень 1990-х годов.

Об этом на канале ukrlife.tv заявил директор стратегической группы “София” Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине популярно сравнивать происходящее в стране, в экономике, самочувствии людей, в общественной ситуации, с Россией. Казалось бы, 30 лет прошло, а у нас контента про Россию огромное количество. Да, это можно объяснять тем, что мы сейчас находимся на историческом разломе, идёт война на Донбассе, есть Крым, и тема России у руководителей не сходит с уст. У нас – мало интересно, как устроена общественно-политическая жизнь, например, Турции, нет такого внимания и сравнения даже с Польшей которая, казалось бы, нам близка. В этом отношении есть момент, который не то чтобы остаётся за кадром, а его стоит учитывать. Что удаётся у России – у неё удаётся проводить внутреннюю реиндустриализацию. В отличие от Украины, Россия возвращает себе статус индустриальной страны. Я не даю оценок, за счёт чего и с какими издержками, но неслучайно, сопоставляя постсоветские государства, чаще всего обращают внимание на Россию и Украину, что Украина еще не добралась до уровня девяностых по развитию наших производителей промышленных секторов, а другие государства, и, в частности, Россия за это время прошли путь… Поплыли новые ледоколы, полетели ракеты, и так далее. Это сермяжная правда. Нам может не нравиться экономическая модель, которая внедрена там, там огромная степень милитаризации, капиталовложения в военно-промышленный комплекс, но они получают свой определённый качественный результат. И это отражается на составе правящих элит – экономических, политических. Там уже возникло целое сословие военных, оно престижно, это целая каста», – отметил Андрей Ермолаев.