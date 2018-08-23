23.08.2018, Киев, Игорь Петров
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Украина, Экономика коллапса

Украина даже нищенские пенсии не платит вовремя



Несмотря на то, что украинские пенсионеры получают мизерные пенсии, даже их государство не в состоянии вовремя платить. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«40% работающих украинских граждан получают зарплату ниже фактического прожиточного минимума. 90% украинских пенсионеров получают пенсии ниже фактического прожиточного минимума. При этом в июле впервые за 15-20 лет были перебои с пенсиями. Даже эти мизерные, нищенские пенсии украинское правительство на 27-м году независимости не может вовремя выплатить», – сказал эксперт.

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