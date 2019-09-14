Украина даже себе в ущерб продолжает гадить Приднестровью совместно с Кишиневом

14.09.2019, Москва, Елена Острякова

Украинские предприятия страдают от блокирования молдавскими банками счетов приднестровских предприятий, но при этом Украина способствует блокаде Приднестровья, сохраняя совместные с Молдавией таможенно-пограничные пункты.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщила начальник корпоративного блока «Агропромбанка» Оксана Вакарчук, летом молдавские банки начали ужесточать контроль над приднестровскими предприятиями, запрашивая документы на каждый платеж.

«Запрашиваются источники получения денежных средств на территории Приднестровья, мотивируя это борьбой с отмыванием денег. Хотя ввоз-вывоз товара для Молдовы абсолютно понятен, блокируются сделки.

Практически это означает, что предприятия Приднестровья могут осуществлять расчет только на территории Молдовы, но не с внешнеэкономическими с контрагентами из других стран», – сказала Вакарчук.

От нововведений пострадали, прежде всего, сделки с украинскими предприятиями. Такими как Новгород-Северский сырзавод, ООО «Праймхолод» Киев, поставлявшее холодильники.

Сорваны поставки морепродуктов из Черноморска и крабовых палочек.

При этом Молдавия анонсирует новые проблемы для Приднестровья, связанные с поставками продовольствия и медикаментов. Начало действий этих ограничений она увязывает с введением совместного с Украиной таможенно-пограничного контроля на границе Приднестровья.

«Когда мы обсуждали вопрос автотранспорта, Господин Шова (молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции – ред.) сказал, что необходимо решать вопрос с импортом автомобилей старше 10 лет. Молдавская сторона грозится ввести определенные ограничения. Это касается пункта пропуска в Кучургане», – сказал министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

Власти Приднестровья обратились к международным партнерам с призывом не допустить односторонних действий со стороны Молдавии.