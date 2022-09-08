Украина де-факто участвует в НАТО в обход требований альянса, – дипломат

Встречи в формате «Рамштайн» – неформальное участие Украины в составе НАТО, в обход требований Альянса для вступления страны в состав блока.

Об этом в эфире телеканала «Еспрессо заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рамштайн» – это скорее, расширенный НАТО вместе с ЕС. Не обращая внимание на страны Африки, Азии в этом формате, все-таки это эпизодичные случаи, это более расширенный НАТО. Это чётко показывает, где у нас союзники и кто у нас партнёр и, кто у нас союзник.

Я посмотрел начало заседания. Действительно, подчеркнулась роль в поставках в предыдущие периоды и объемах у США, Британии, Польши, Германия выходит наконец-то на 4 позицию, и это хороший знак, что хоть постепенно, но, все-таки, Германия не может не быть рядом с партнёрами по Евро-Атлантике. Все-таки, Германия входит в эту семью и выглядит некомфортно, если она не берёт роль хотя бы такую. Но, надеюсь на дальнейшие решения.

Касаемо меньших стран, сделали серьёзные вклады. Это и Словакия, и Северная Македония, и Дания в последнее время часто то, что мы знаем и по самолётам, которые ещё не пришли, но решение есть.

Поэтому в принципе, идёт движение в том направлении, и список пакета в котором США дают 675 миллионов я тоже услышал, это то, что нам нужно. Но главное, к каким выводам они придут в обсуждении не краткосрочных, средневременных перспектив и долговременных взаимодействий с Украиной.

Что такое средневременные – это готовность поставить производство стран НАТО, в первую очередь лидеров, для Украины вооружений и снарядов. Это нужно сейчас рассчитывая уже не на месяц-два, а уже на полгода, год и дальше.

Второе – это обучение. Тренировочные программы. Британия взяла лидерскую роль. Сейчас 10 тыс. наших военных обучаются сразу на новой технике и сразу идут в бой, приезжая из Британии. Туда присоединились много других стран. И Канада, и Финляндия, и Новая Зеландия. Всех не перечисляю сейчас, но там много сейчас присоединяется. И переход на взаимодействия в спецоперациях.

Это вторая часть обсуждений. Что это значит, а это значит реально, что, не обращая внимания на то, что идут обсуждения о гарантиях безопасности и про другое, но в формате «Рамштайн» серьёзно рассматривают возможность присоединения Украины к НАТО. Я так считаю. По крайней мере, они создают для этого всё условия. И нам нужно действовать и идти этим путём», – рассказал Чалый.