Украина деградировала от «форпоста цивилизации» до «полигона НАТО» – Стариков

22.07.2022  21:23 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украине нужна срочная кровавая «перемога» на фронте, конкретный результат, чтобы оправдать в глазах западных хозяев поставки военной помощи.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил российский публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужна срочная кровавая «перемога» на фронте, конкретный результат, чтобы оправдать в глазах западных...

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«Количество оружия, которое сейчас передается, даже отдаленно не напоминает те объемы, о которых говорит тот же самый министр обороны Украины Алексей Резников. Что касается его слов, мол, приходите, испытывайте оружие, мне кажется – это переход в аргументации, что называется, ниже плинтуса. Если раньше они говорили, что они союзники, у них ценности, они оборонительный вал против большевистских орд, а теперь, давайте мы будем полигоном», – отметил Стариков.

Он добавил, что без успехов на фронтах украинские военные будут падать духом, не говоря уже о западных кураторах.

«Что сейчас может быть. Украинской стороне нужен успех, причем наступательного характера. Понятно, что они могут быть не в состоянии, но они должны это сделать. Потому что иначе упадок духа внутри… Россия наступает, перемалывает, все время идет, идет вперед. А тут обещания не выполняются. Боевой дух снизится. Но это только половина проблемы. Вторая половина проблемы их за границей – помощь идет, выделяют там, ну, не два танка, но что-то. Результат должен быть какой-то», – добавил эксперт.

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