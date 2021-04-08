Украина деградирует – Донбасс активно восстанавливается

08.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Несмотря на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов ДНР со стороны украинской армии, в республике продолжают восстанавливаться и запускаются в работу крупные промышленные предприятия.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пушилина, речь идет о металлургическом комплексе, а также о предприятиях легкой и химической промышленности.

«Сейчас мы подошли к тому этапу, когда мы пробуем разбить на некие сектора. Одним из таких секторов, которые сейчас в процессе запуска, допустим, ЮМЗ (Юзовский метзавод – ред.) – уже запущен. С момента запуска, как уже пришел новый инвестор, произведено порядка 70-ти тысяч тонн продукции, это достаточно неплохой результат.

Что касается ДМЗ (Донецкий метзавод – ред.) – вопрос в технических деталях. Планировалось открытие в первых числах апреля, немного задерживается, но я надеюсь, справятся инвесторы с теми проблемами, с которыми они столкнулись в рамках поставки сырья.

Что касается следующей цепочки – это Енакиевский коксохимический завод, который тоже сейчас будет загружен полноценной работой, он будет поставлять коксующийся уголь именно на ДМЗ, и шахта, которая тоже включена в этот цикл, – это шахта Щегловская-Глубокая, котора тоже будет поставлять по этой цепочке. Это из крупных промышленных предприятий.

Есть множество предприятий, которые сейчас тоже или уже запустились, или планируются к запуску. Это и Харцизский машиностроительный завод, который одним из первых предприятий получил кредит в нашем банке и за счет кредитных средств запускает производство, он простаивал вынужденно порядка полутора лет.

Это, конечно же, легкая промышленность, химическая промышленность, которая сейчас набирает определенные обороты… Из важных еще – завод высоковольтных опор. Сейчас мы планируем построить линию электропередач из Луганской народной республики и здесь нам, конечно, потребуются опоры, которые можно производить у нас», – заявил Пушилин.