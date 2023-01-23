Украина действует как террорист: Оружие НАТО прячут под прикрытием атомных реакторов

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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что командование ВСУ складирует поставляемые Западом вооружения на своих АЭС. Под прикрытием атомных реакторов прячутся «наиболее дорогостоящие и дефицитные» для Киева ракеты к американским РСЗО HIMARS, западным системам ПВО и артиллерийские боеприпасы натовского калибра 155 мм.

По данным СВР, только за последнюю неделю декабря 2022 года со стороны Польши через железнодорожную станцию «Рафаловка» на Ровенскую АЭС доставили несколько железнодорожных вагонов оружия и боеприпасов. ВСУ строят расчет на том, что российские военные, осознавая опасность ядерной катастрофы, не будут наносить удары по территориям атомных электростанций. В случае же масштабной детонации складов из-за «заблудившейся» ракеты украинской ПВО, вину «можно будет списать на Москву». В Службе внешней разведки подчеркнули, что Киев действует по образу и подобию международных террористов.

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Наиболее вероятной причиной, заставившей Киев и его американских хозяев сделать украинские АЭС хранилищем боеприпасов, стали эффективные удары российским высокоточным оружием по складам с дорогостоящей западной помощью.

Одна из последних ракетных атак подняла в воздух натовские припасы вперемешку с «захистныками» на железнодорожной станции Дружковка. А на прошлой неделе русские ударили по одному из предприятий в промзоне Херсона, куда ВСУ завозили фурами ракетно-артиллерийское вооружение под покровом ночи.

Еще осенью прошлого года из Украины стали поступать сообщения, что американцы, в связи с огромными потерями ракет для РСЗО HIMARS, были вынуждены поставлять ВСУ блоки наведения GPS для их ракет «Ольха», приспособленных для стрельбы из РСЗО «Ураган». С американскими модулями у ракеты «Ольха» появилась добавка «М».

Однако, опасаясь утечки критически важной технологии «налево», американские кураторы были вынуждены импровизировать.

Известно, что Ровенская АЭС была построена в конце 1970-х, а реакторы получила в период 1981 – 1986 годов. В 1989 году АЭС первой в Союзе прошла проверку МАГАТЭ. Станция состоит из четырех энергоблоков, самый новый из которых, сдан в 2010 году. Два реактора АЭС ВВЭР-440/213 мощностью менее 400 МВт – довольно старые и давно не проходили модернизацию. Однако в 2010 году чиновники из энергетической госинспекции Украины продлили срок их эксплуатации еще на 20 лет. Притом, что информация об их неважном техническом состоянии появилась уже давно.

Ровненская область до сих пор довольно слабо подвергалась ракетным ударам ВКС РФ. Была непроверенная информация о прилётах по военным объектам – складам и тренировочном центре на Ровенщине в марте и июне прошлого года. В августе были удары по конвоям с оружием из Польши, которые проходили через область. В октябре – удары по объектам энергетической инфраструктуры – подстанциям. По АЭС, понятное дело, удары не наносились в принципе.

АЭС расположена поблизости от городка Вараш (до «декоммунизации» – Кузнецовск), что в Волынском Полесье, от которого рукой подать до белорусского Бреста и польского Белостока. То есть, в случае «русской ракетной атаки» на проблемную станцию, вонь поднимется до небес.

Специалисты отмечают, что существует отличная от нуля вероятность детонации боеприпасов, складированных на АЭС, и без прилёта ракеты, а в результате небрежности или халатности. Территория электростанции не приспособлена для хранения взрывчатых веществ, отчего риск получить техногенную катастрофу на голом месте возрастают многократно.

В этой связи вызывает интерес внезапное желание руководства МАГАТЭ высадить десант наблюдателей на всех украинских атомных электростанциях. Особенно после имитации бурной деятельности представителей организации на обстреливаемой ВСУ Запорожской АЭС.

В данный момент под контролем Зе-хунты находятся три действующих АЭС: Южноукраинская, Хмельницкая и Ровенская, которые могут использоваться для складирования поступающих с Запада особо ценных боеприпасов и военной техники. Но не будем сбрасывать со счетов аварийную и законсервированную Чернобыльскую АЭС, предоставляющую хунте широкие возможности для низкопробного шантажа, тем более, что обстановка на ней совершенно неясна.

По некоторым данным, вооружения, которые ВСУ накапливают на АЭС, должны быть использованы в широко разрекламированном генеральном наступлении, сроки которого постоянно сокращаются в связи с давлением западных кураторов, которым кровь из носу необходима картинка, чтобы можно было бы хоть на время заткнуть растущее общественное недовольство.

Судя по всему, далее это оружие и боеприпасы будут переправлены по подконтрольным Зе-хунте днепровским мостам, чтобы накапливаться уже в промзоне Запорожья, пока не будет сформирован ударный кулак против Крыма.

Как на это отреагирует Генштаб Вооружённых сил РФ, мы узнаем совсем скоро.