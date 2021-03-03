Украина делает ставку на диверсии в РФ вместо военного столкновения в Донбассе

03.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

США выделят Украине очередной «пакет помощи» на сумму 125 миллионов долларов.

Об этом объявили в Пентагоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официально помощь поступает в рамках программы «Инициативы по поддержке безопасности Украины» и будут потрачены на закупку двух патрульных катеров типа Mark IV, контрартиллерийные радары, тактическое и медицинское оснащение.

По мнению американского военного ведомства, «этот шаг подтверждает приверженность США предоставлению оборонительного летального оружия, которое позволит Украине более эффективно защитить себя от российской агрессии». Бывший посол США на Украине Вильям Тейлор в эфире финансируемого Госдепартаментом «Голоса Америки» подтверждает позицию Пентагона.

При этом, в США утончили, что еще 150 миллионов запланированной помощи будут выделены в случае, если Украина проведет требуемые реформы в оборонном секторе – в частности, усиление гражданского контроля над вооруженными силами, повышение прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизацию оборонного сектора в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

«Эта помощь была утверждена предыдущим составом Конгресса и администрация Байдена выполняет эти обязанности так же, как это происходило раньше… Каждый год мы отрабатывали эти условия с украинским правительством. Украинская власть знает, что это за условия, готова их реализовывать, и мы уверены, что правительство Украины их выполнит. Это прописано в законе, Конгресс включает эти положения ежегодно», – заявил Тейлор.

По мнению военного эксперта, главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, денег, которые США выделяют Украине, недостаточно для серьезного усиления армии, но при этом, угроза может быть в диверсионно-террористической деятельности страны на территории Российской Федерации.

«Сумма, которая выделяется, ее недостаточно совершенно для существенного изменения ситуации в украинской армии, поэтому, в данном случае, это продолжение политической поддержки Украины со стороны США с минимальными финансовыми затратами для американского бюджета.

Но, в то же время, мы должны понимать, что Украина наращивает свой потенциал в сфере проведения диверсионно-террористических операций, и именно здесь стоит ожидать главных угроз от Украины по отношению к России и Донбассу. Поэтому главное – это возможность и способность Украины к террористическим актам, ко всему комплексу диверсионно-террористических операций на чужой территории.

Здесь Украина представляет серьезную угрозу, в отличие от армии, которая может проводить только ограниченные операции на донбасском театре военных действий. А диверсионно-террористические акты могут уже проводиться и на глубине, в том числе и на территории России. Вот это главная угроза сегодня», – отметил Коротченко.