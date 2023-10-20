Украина делает вид, что «зерновой коридор» действует «как обычно»

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Говорить с Россией о возвращении к зерновой сделке бессмысленно – она и так работает без участия РФ.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание сообщает, что уже более 30-ти судов с сентября этого года прошли через новый морской коридор вдоль берегов Румынии и Болгарии.

«Зерновой коридор нового формата успешно функционирует без участия государства-агрессора. С сентября 2023 года новым морским коридором, проложенным Украиной, воспользовались более 30 судов. Украина – ответственный поставщик продукции, который при любых обстоятельствах ищет пути обеспечения выполнения своих обязательств в рамках заключенных соглашений», – говорится в публикации.

Украинские пропагандисты также злорадствуют, мол, оказывается, Россия была «лишним звеном» в Черноморской зерновой инициативе, а организация экспорта без нее – это «успех» Украины.

При этом, восстановить экспорт в прежних объемах Украине уже не удастся, отмечает кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

В комментарии «ПолитНавигатору» он заявил, что из-за нарушенной российской армией логистики, суда из Украины идут по неудобным маршрутам, сталкиваясь то и дело с разными ЧП.

«То, что зерновая сделка продолжает работать без России или даже с игнорированием России, это, конечно, неприятно. Но с другой стороны, объемы украинского экспорта упал на 30%, все-таки, возможности украинских портов снижаются, по Дунаю нереально перевезти какие-то серьезные объемы, ну а разрушение инфраструктуры портов продолжается. Наверное, на это делают ставку. Ну, иногда таранят другие суда, как это было недавно, когда из украинского порта вышло судно, направляющееся в Испанию, под панамским флагом, а из России вышло судно, направляющееся в Израиль под флагом Коморских островов – такой интернационал, одно судно принадлежало туркам, другое грекам, но в том столкновении греки победили, нанесли больший урон. В общем-то, потом оба встали на ремонт. Неудобно им сейчас, в любом случае, продолжать экспорт, потому что вынуждены идти «по бортику» вдоль границ, по территориальным водам Болгарии и Румынии, что тоже ограничивает возможности экспорта. Посмотрим, что дальше будет – сейчас еще началось патрулирование небесных просторов над Черным морем, может быть, это тоже внесет свои коррективы», – заявил Дудчак.