Украина демилитаризована, пришла очередь Запада – Сивков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Россия выполнила одну из главных задач СВО, демилитаризировав Украину. Имеется в виду полное уничтожение ее военной техники. Теперь задачей будет являться демилитаризация Запада, который взял на полное снабжение Украину своими оружием и техникой.

Об этом в эфире ORT заявил зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских войск Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сам факт того, что Запад заговорил о возможности перехода к применению ядерного оружия, показывает, что Запад признает, что первый этап начального периода войны Россия выиграла, и это принципиально. Мы уничтожили всю технику ВСУ, которая имелась на начало военных действий. И с этой точки зрения, мы ее демилитаризировали. Сейчас она воюет той техникой, которую им поставил Запад, и только. Там советской техники почти не осталось, я имею в виду украинской, исходной. Что-то есть, но это мизер. Поэтому, если говорить с этой точки зрения, задача демилитаризации Украины практически выполнена. Теперь уже идет милитаризация Украины силами Запада, а это уже другая задача – это задача не демилитаризации Украины, а демилитаризации Запада. Это совершенно другая задача. Такая задача в любом случае будет стоять, потому что без этого нам не выжить», – заключил Сивков.