Украина демилитаризована, пришла очередь Запада – Сивков

06.10.2022  18:44 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия выполнила одну из главных задач СВО, демилитаризировав Украину. Имеется в виду полное уничтожение ее военной техники. Теперь задачей будет являться демилитаризация Запада, который взял на полное снабжение Украину своими оружием и техникой.

Об этом в эфире ORT заявил зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских войск Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия выполнила одну из главных задач СВО, демилитаризировав Украину. Имеется в виду полное уничтожение...

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«Сам факт того, что Запад заговорил о возможности перехода к применению ядерного оружия, показывает, что Запад признает, что первый этап начального периода войны Россия выиграла, и это принципиально. Мы уничтожили всю технику ВСУ, которая имелась на начало военных действий. И с этой точки зрения, мы ее демилитаризировали.

Сейчас она воюет той техникой, которую им поставил Запад, и только. Там советской техники почти не осталось, я имею в виду украинской, исходной. Что-то есть, но это мизер. Поэтому, если говорить с этой точки зрения, задача демилитаризации Украины практически выполнена. Теперь уже идет милитаризация Украины силами Запада, а это уже другая задача – это задача не демилитаризации Украины, а демилитаризации Запада. Это совершенно другая задача. Такая задача в любом случае будет стоять, потому что без этого нам не выжить», – заключил Сивков.

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