Украина держит скотских условиях участников Русской весны в Одессе

03.10.2019, Киев, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал снимки, свидетельствующие о скотских условиях содержания в Одесском СИЗО, где, в том числе, более пяти лет продолжают удерживать некоторых участников Русской весны.

«Посмотрите, в каких условиях содержатся заключенные в Одесском СИЗО. И даже если эти люди и вправду совершили преступления, они же все-таки люди, а не скоты. Именно в таких условиях легче всего оскотиниться, озлобиться и потерять последнюю надежду на лучшее и веру в себя. А какая антисанитария на так называемой кухне?! У меня просто волосы дыбом на голове встают!» – комментирует Журавко.

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