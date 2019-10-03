03.10.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Одесса, Права человека, Украина
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Украина держит скотских условиях участников Русской весны в Одессе

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал снимки, свидетельствующие о скотских условиях содержания в Одесском СИЗО, где, в том числе, более пяти лет продолжают удерживать некоторых участников Русской весны.

«Посмотрите, в каких условиях содержатся заключенные в Одесском СИЗО. И даже если эти люди и вправду совершили преступления, они же все-таки люди, а не скоты. Именно в таких условиях легче всего оскотиниться, озлобиться и потерять последнюю надежду на лучшее и веру в себя. А какая антисанитария на так называемой кухне?! У меня просто волосы дыбом на голове встают!» – комментирует Журавко.

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