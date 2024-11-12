Украина держит в Курской области больше войск, чем под Курахово – El Pais
Испанское издание El Pais со ссылкой на украинских военных пишет, что Украина держит в Курской области РФ больше войск, чем на юге Донбасса, где у ВСУ потихоньку коллапсирует фронт из-за наступления россиян.
По данным испанской газеты, на Курщине задействованы лучшие украинские бригады, и каждые 10 дней там проводятся ротации. В то же время, под Курахово – всего 25.
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Неудивительно, отмечает издание, что российская армия вплотную подошла к Курахово и уже прорывается на окраины города на тяжелой технике
«Противник пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль пути, ведущие к Курахово, прорвать оборону и добраться до окраин города. Интенсивно обстреливает город, используя КАБы и артиллерию», – цитирует газета офицера 46-й бригады Десантно-штурмовых войск Украины.
Чтобы приостановит российское наступление, украинские силы разрушили Терновскую дамбу Кураховского водохранилища. В результате, вода в реке Волчья поднялась на один метр. В населенных пунктах вдоль реки — селах Богатырь, Алексеевка, Андреевка, Константинополь — подтоплений пока не зафиксировали.
Первым об этом сообщил украинский телеграм-канал «Курахівський напрямок», также о подрыве дамбы написали некоторые местные жители в чате города.
И хотя никаких фото или видео подтверждений разрушения дамбы пока нет, Донецкая облгосадминистрация Украины подтвердила эту информацию. «Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как на Донетчине, так и на Днепровщине. По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской общины поднялся на 1,2 метра», — написал вчера в соцсети глава администрации Вадим Филашкин.
Сообщения о повреждении дамбы и подъеме воды в реке Волчья подтвердил и глава Кураховской городской военной администрации Украины Роман Падун:
«Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Обзор дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов», — сообщил он изданию «Суспiльне».
Также о подрыве плотины пишет украинский военкор Андрей Цаплиенко. «Кто взорвал плотину, пока не сообщают. Вероятно, это сделали украинские силы, чтобы избежать окружения», — утверждает он.
Россияне пытаются взять Курахово в клешни. Кураховское водохранилище защищает город на севере, поэтому российские военные хотят обойти его по дуге. Село Старые Терны, в котором находилась подорванная дамба, было одной из целей этого продвижения.
На востоке россияне подошли к Курахово вплотную и даже «заскакивают» туда на технике, говорят украинские военные. С юга российские войска также подходят к городу все ближе и ближе — по данным украинского OSINT-проекта DeepState, они уже полностью контролируют Максимовку и Катериновку, а также частично захватили село Трудовое.
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