Украина держится только на западной помощи, – немецкий аналитик

Анатолий Лапин.  
05.09.2024 12:22
  (Мск) , Берлин
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Деньги, Дзен, Запад, Политика, Украина


Украина держится в противостоянии с Россией исключительно на помощи Запада, без которой ей настанет конец. Об этом в эфире телеканала Welt заявил немецкий аналитик Кристоф Ваннер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт также подчеркнул, что России нет дела до кадровых перестановок на Украине, поскольку она уверена, что за все процессы в этой стране, как и в Западной Европе, отвечают США.

Украина держится в противостоянии с Россией исключительно на помощи Запада, без которой ей настанет...

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«Конечно, то, как в конечном итоге будет выглядеть соотношение сил, зависит от того, что Запад будет делать дальше. Я думаю, вы должны это постоянно подчеркивать – без западной помощи у Украины нет никаких шансов, потому что баланс сил полностью сложился бы в пользу русских…

Я думаю, что с российской точки зрения сейчас не имеет большого значения, кто там сейчас министр иностранных дел или что-то еще. Для русских имеет значение только роль США, которые они считают абсолютной ведущей державой, которые руководят тем, что происходит в Киеве и Западной Европе. Поэтому любые изменения, даже самые незначительные, в США имеют первостепенное значение для русских, а все остальное, – скорее второстепенно», – заявил Ваннер.

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