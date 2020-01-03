Украина дистанцировалась от стран антигитлеровской коалиции

03.01.2020, Киев, Максим Карпенко

От украинского руководства не слышно ни слова о том, что в этом году празднуется 75-я годовщина победы над нацизмом, а именами преступников на Украине называются улицы и проспекты.

Об этом в эфире интернет-канала ITON TV заявил израильский журналист Александр Вальдман, комментируя новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже в таком варианте поздравления, обращения, представления – скажите, Украина себя дисквалифицировала от стран, победивших нацизм? В 2020 году, 9 мая 75 лет Победы. Ни слова не было сказано. Украина воевала на стороне нацистов? Я высказываю свое мнение.

Когда президент говорит о том, что не важно, я цитирую, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована, нет разницы около какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен, у меня масса вопросов по этому поводу. Я с этим категорически не согласен. Достаточно зайти в Фейсбук на страницу господина Эдуарда Долинского – он каждый день приводит факты, когда именами нацистских преступников в Украине называются улицы, вывешиваются доски мемориальные и прочее. Может быть, он считает, что всем должно быть все равно – я уверен на 100%, что всем не все равно», – заявил Вальдман.

Отметим, что Украина в ООН каждый год голосует против резолюции, осуждающей запрет героизации нацизма.