Украина для мира стала образцом государственного хаоса

27.07.2020, Киев, Игорь Петров

За рубежом воспринимают столкновения на Майдане в 2014 году как пример нарушения конституционного порядка.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, комментируя Использование Дональдом Трампом фотографии сделанной во время столкновений на Майдане в качестве иллюстрации «хаоса и насилия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не только в США, но и у многих людей в разных странах мира, у политиков – достаточно четко сформировано мнение, что в конце 2013 начале 2014 года в Украине… вот эти выступления не привели к укреплению государства, они резко ослабили украинское государство, поставили его под внешнее управление.

Кто бы там что ни говорил, но признать эти события конституционными, соответствующим украинскому законодательству, тоже ведь нельзя. Понятно, что преследование сотрудников правоохранительных органов, которые действовали в соответствии с законами действующими, с Конституцией, охраняли конституционный порядок, то, что этих людей начали преследовать и сажать в тюрьмы – тоже ведь плохой пример для правоохранительных органов всего мира.

В тех же США, во многих американских городах сейчас полиция, глядя на все эти политические разборки, просто отказывается выполнять свои функции по поддержанию общественного порядка, потому что они не знают, не будут ли они потом признаны виновными в том, что они кого-то подавляли за эти выступления.

Главное, что должно делаться в любой стране и в Украине – это соблюдение Конституции, законов и защита людей, которые эти законы защищают и выполняют. Без этого идет и разрушение государства. Ну а то, что в Украине в значительной степени на сегодня государство разрушено – факт», – резюмировал Виктор Суслов.