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Украина – далекая для западного обывателя страна, и сильно переживать за нее никто не будет.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Раимова, трудно объяснить тому же простому итальянскому фермеру, почему он больше не может продавать свое вино и получать деньги в России.

«Для многих европейцев и американцев Украина – это что-то очень далекое. Да, поддержка демократии, ценностей – это все очень хорошо, но когда это влияет на твою личную жизнь, на твое благосостояние, наверное, политика отступает. Какой-нибудь итальянский фермер не может понять, почему он не может теперь продавать вино в ту же Россию и зарабатывать деньги, привозить себе эти деньги и развивать свой регион. Когда украинцы говорят: «Ну как же они не понимают, что это несправедливо» и все остальное, я хочу просто припомнить примерно следующую историю – как сильно мы переживали, когда в Грузии была в 2008-м году война, была оккупирована часть территории Грузии… Сильно ли мы переживали, когда началась война в Сирии? Мы видели эти страшные фотографии, но вы видели в Украине какие-то особые действия? Нет. Сильно ли мы переживали, когда пошла эта вновь история в Афганистане? Я могу продолжать этот список бесконечно, потому что это что-то далекое», – заключил Раимов.