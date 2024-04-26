Украина для США превратилась в новый Афганистан – Бортник

Конфликт на Украине обрел затяжной характер, превратив ее во второй Афганистан. Поэтому и республиканцы, и демократы хотели бы «соскочить с этого поезда», но не могут этого сделать до выборов президента США.

Об этом в эфире видеоблога PolitБюро заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Республиканцы, а если бы на их месте были демократы, а президентом был республиканец, они делали то же самое: они требуют конкретный план. Сколько мы воюем в этой войне, какие ресурсы необходимо потратить на эту войну и какой результат мы получим. Покажите нам проект этой войны. Если этого проекта нет, в новый Афганистан, а Украина превратилась в Афганистан сейчас с точки зрения военной и для США, и для России, для бывшего Советского Союза это тоже Афганистан. Длительная, истощающая война, пожирающая огромные ресурсы, в которой нет конца пока, видимого конца. Если этой стратегии нет, то и денег нет. Для чего нам тратить на то, что не имеет конца, не имеет перспективы.

Республиканцы говорят Белому дому: «Вы или скажите, как вы победите Россию, но скажите реалистично. Если вы просто скажете, что мы победим Россию и Украина выйдет на 91-й год, то мы вам не верим». Это все чепухня, говорят республиканцы, мы вам не верим, обоснуйте, как победить миллионную российскую армию, ядерное государство на территории Украины. Или скажите, как достигнете мира, при котором война, а, соответственно издержки, завершатся», – сказал эксперт.

«Если выборы поменяют систему, демократы будут требовать то же самое. У них такие же настроения, просто сейчас демократы не могут спрыгнуть с этого поезда под названием «президентские выборы в США». Если они сейчас начнут нажимать на тормоза, тормозить помощь Украине, Украина начнет уступать на линии фронта, проигрывать города, области, отступать. Это добьет рейтинги Байдена, он проиграет выборы. Поэтому демократы не могут спрыгнуть с этого поезда в этой ситуации, а республиканцы требуют указать, куда же этот поезд движется и сколько еще топлива для него нужно», – заявил Бортник.