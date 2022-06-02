Украина для Великобритании стала «шпагой на континенте»

02.06.2022  12:36 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Великобритания, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Украина стала для Великобритании инструментом, благодаря которому Лондон пытается вернуть себе былое геополитическое влияние.

Об этом в эфире интернет-канала Iton заявил израильский военный эксперт Григорий Тамар, инструктировавший ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина стала для Великобритании инструментом, благодаря которому Лондон пытается вернуть себе былое геополитическое влияние....

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По словам Тамара, Лондон оказывает поддержку Киеву не из-за любви к Украине, а для того, чтобы решить свои собственные проблемы.

«Сейчас Джонсон выводит Великобританию на первые роли. Если вспомнить европейскую историю, у Великобритании всегда, когда у них возникали остро политические проблемы, они всегда выбирали себе государства, которые они называли «шпагой на континенте». Они выбирали какое-то государство, которое обслуживало их геополитические интересы в военном отношении.

На определенных этапах это была Пруссия, на определенных этапах – Российская империя, разные исторические периоды, но тем не менее, этот термин известен военным историкам. Так вот, вполне возможно, что сейчас Великобритания решила, что такой «шпагой на континенте» станет для них Украина. И поэтому они будут ее поддерживать последовательно и всесторонне не потому, что они так любят Украину, а потому, что они решили возродить себе то влияние, которое имели когда-то», – заявил Тамар.

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