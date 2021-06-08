Украина для Запада превратилась из опасной «чеки» в простую «заглушку» – политолог

08.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На фоне глобального перехода мира от однополярности к многополярности значение Украины для Запада за последние семь лет кардинально изменилось не в лучшую для Киева сторону.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти семь лет очень сильно изменили и окружающий мир. Если ещё пять-семь лет назад война на Донбассе и события в Украине и правда – могли стать «чекой для Европы» (так когда-то Украину назвал один из советников экс-президента США Клинтона: Украина – чека для Европы, дёрни – и взрыв), то сейчас эта семилетка преодоления этого финансового и геоэкономического кризиса, тяжёлого перехода от однополярности к многополярности, привела уже к качественным изменениям.

Украина перестала быть «чекой», она стала просто «заглушкой». И в отличие от чеки, выдёргивание этой заглушки уже не приводит ни к каким радикальным поворотам. Поэтому и такое снижение внимания, и такая раздражённость Украиной, и непонимания своей глобальной ответственности за эти изменения», – заявил эксперт. «Потому что повестка мира, включая вопросы безопасности, экономического развития, выхода из этой затянувшейся глобальной депрессии, риски глобального финансового кризиса – они сейчас создали почву для признания многополярности. Почему такая интрига вокруг переговоров РФ и США? Что, рукопожатие американского президента так уж…? Нет. Оказывается за этими переговорами стоит банальный факт признания и за Россией тоже статуса одного из полюсов», – пояснил Ермолаев.