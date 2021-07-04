Украина до… договорилась и вылетела с Евро-2020

04.07.2021, Севастополь, Платон Беседин

Новости Украины

У меня были знакомые, приятели, которые достаточно всерьёз размышляли о том, что у Украины есть шансы на равный поединок с англичанами. Меня это удивляло, ясное дело.

Во-первых, потому что именно в англичанах я вижу главных претендентов на чемпионство. Классный состав, сбалансированность в линиях, ни одного пропущенного гола во всех матчах турнира. И главное – они прибавляют по ходу турнира, а чемпионаты выигрывают, как правило, не те, кто начинают турнир с феерии, а те, кто дорабатывают по ходу.

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Во-вторых, Украина слишком много, будем откровенны, хвасталась результатами – и, как правило, не по делу. Свои победы она представляла как величайшие достижения. И при этом, пестуя хуторское сознание, для чего-то постоянно сравнивала себя с Россией. За такое футбол наказывает. Вот и англичане вынесли Украину, как говорится, в одни ворота. Четыре забили и вновь ноль пропустили.

Это, повторюсь, ожидаемо. Потому что столь далеко Украина забралась во многом благодаря везению. Самая слабая группа на турнире. После прохода с третьего места с тремя очками и попадание на самую слабую сборную из «первых мест» – Швецию, а та приговорила сама себя диким удалением. Англия же показала Украине её реальное место в футбольной иерархии.

Не стану злословить по данному поводу. Однако и сами украинцы должны понимать, что на выходе всё получилось совсем печально. Ведь чем по итогу запомнится эта сборная? Ну, не выигрышем же у Северной Македонии? Нет, с футбольной точки зрения она запомнится ужасающей игрой – худшей – в четвертьфинале.

Но ещё крепче в памяти засядут постоянные неадекватные политические заскоки украинцев. Споры вокруг формы с нацистскими символами. Бесплатное пиво за голы в ворота России. Избитый болельщик на украинской трибуне. И, конечно, бесконечные попытки вконец бездарно и бессовестно политизировать футбол. Вот чем отметилась Украина на этом чемпионате Европы.

Разве такую цель она себе ставила? Сомневаюсь. Ох как сомневаюсь. Но столь часто – привычно часто – перемога обращается в зраду. Футбол – не исключение.