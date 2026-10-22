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Украинские АЭС не смогли бы продолжать работу без поставок российского оборудования, которое перепродаётся через Венгрию и Чехию.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Покупает ли Украина запчасти для АЭС через третьи страны? Или всё заместил Запад?», – спросил ведущий.

«Ошибаетесь. Никакой Запад ничего не может дать Украине. Они закупают запчасти через чешские и финские компании, которые обслуживают электростанцию Ловииса. Запчасти, как будто они их закупают для Венгрии, там стоит советская электростанция, и для Финляндии. А потом перепродают, сразу перенаправляют с небольшой комиссией на Украину. Потому что надо снабжать запчастями. Расходниками-то ладно. А вот, например, после регламентных работ часто бывает необходимо профильное силовое оборудование замещать, краны – это ничего, кроме как «Росатом», не производит», – сказал Ширяев.