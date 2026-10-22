Украина до сих пор получает оборудование Росатома для своих АЭС – Ширяев

Максим Столяров.  
22.10.2026 21:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Украинские АЭС не смогли бы продолжать работу без поставок российского оборудования, которое перепродаётся через Венгрию и Чехию.  

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские АЭС не смогли бы продолжать работу без поставок российского оборудования, которое перепродаётся через...

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«Покупает ли Украина запчасти для АЭС через третьи страны? Или всё заместил Запад?», – спросил ведущий.

«Ошибаетесь. Никакой Запад ничего не может дать Украине. Они закупают запчасти через чешские и финские компании, которые обслуживают электростанцию Ловииса. Запчасти, как будто они их закупают для Венгрии, там стоит советская электростанция, и для Финляндии.

А потом перепродают, сразу перенаправляют с небольшой комиссией на Украину. Потому что надо снабжать запчастями. Расходниками-то ладно. А вот, например, после регламентных работ часто бывает необходимо профильное силовое оборудование замещать, краны – это ничего, кроме как «Росатом», не производит», – сказал Ширяев.

«И уж если у тебя построил предшественник «Росатома» эту электростанцию, то только оттуда ты и можешь это оборудование получить. Я имею в виду Ровенская электростанция, Южно-Украинская атомная электростанция. Никакой «Westinghouse» тебе это не сделает. Поэтому вот так перепродают.

И, кстати говоря, в России это прекрасно понимают, но, учитывая, что необходимо поддерживать безопасность атомных электростанций, на это смотрят, закрыв глаза», – добавил он.

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English version :: Читать на английском Украина до сих пор получает оборудование Росатома для своих АЭС – Ширяев

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