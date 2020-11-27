Украина до сих пор тяжело болеет майданом – Бортник

27.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине сохранилась значительная часть общества, поражённая тяжёлой формой «стокгольмского синдрома», которая до сих пор живёт майданом.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Ядро майдана, как ни парадоксально, составляла бывшая комсомольская и коммунистическая молодежь. Условно, люди молодого возраста, бывшие комсомольцы и коммунисты, для многих из которых национализм – это новая форма коммунизма, новая авторитарная идеология, которая позволяет снимать с себя ответственность за нарушение прав других людей, за перераспределение активов в свою пользу, за подавление инакомыслящих.

Вы увидите, среди идеологов майдана и праворадикального движения очень много бывших левых. Они не были левыми, они на самом деле не были коммунистами, социалистами, коммунистами, они были приспособленцами, для которых нужна была авторитарная форма правления, покровитель. Они сегодня строят такой же формат только под другими лозунгами. Я не буду вспоминать всяких «Яворивских-Фарион», это примеры уже избитые. Но вы посмотрите внутрь правого движения, «Правого сектора», «Свободы» – там хватает таких людей, на самом деле, которые развиваются в этом ключе», – заявил Бортник.

При этом, по его словам, среди таких приспособленцев много людей и старшего возраста.

«Не зря майдан и войну в Донбассе поддерживало очень много людей возраста 50+. Я до сих пор знаю многие группы таких людей, которые работают, сушат продукты на фронт, вяжут москитные сетки, что угодно делают. Они до сих пор живут майданом. Эта часть общества, она до сих пор живет майданом в силу того, что они болеют тяжелой формой «стокгольмского синдрома».

Эти люди, у них, в принципе, всегда высокое образование, хороший, высокий уровень образования. И это, кстати, не украинский парадокс, потому что в США изучали феномен тех людей, которые верят в рептилоидов, марсиан, в теории заговора –так большая часть люди с высшим образованием, чтобы вы понимали! Это просто такой способ, специфика объяснения своих проблем слабым характером, слабым психотипом. Я так считаю. Ученные говорят другое», – отметил политолог.

При этом он подчеркнул, что данные люди прекрасно осознают и понимают происходящее.

«Эти люди чудесно понимают, что свержение Януковича было неконституционным, они понимают, что начавшиеся после майдана реформы гуманитарного характера не то, что не конституционны, они нарушают права своих сограждан. Вопросы люстрации, декоммунизации, языковой политики, всего остального – это просто гнобление прав другой части Украины, своих же сограждан.

Они чудесно понимают, что войны на Донбассе можно было избежать и соответственно десятки тысяч смертей и сотни тысяч покалеченных судеб. И вся эта вина, они это понимают, частично лежит в том числе и на них. Поэтому они до конца будут отстаивать свою позицию, не вынося тяжести этой вины», – объяснил Бортник.