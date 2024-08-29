Украина добилась важных уступок от МВФ, сокративших размер ее долга и хочет взять в долг снова

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Bloomberg сообщает: Украина договорилась с кредиторами о реструктуризации $20 млрд по еврооблигациям и гарантированным облигациям «Укравтодора».

По мнению экспертов издания Ээто позволит Киеву облегчить долговое бремя и высвободить средства для борьбы с Россией.

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«Инвесторы, владеющие более 97% международных облигаций страны на сумму 20,47 млрд долларов, обменяют свои ценные бумаги на новые облигации», – приводит издание сообщение, появившееся сегодня на сайте Лондонской фондовой биржи.

Издание перечисляет ключевые моменты, которые предполагает реструктуризация и важные уступки, которых добился Киев от Фонда:

– номинальное снижение стоимости государственного долга с первого дня действия соглашения на 37%, что сокращает объем государственного долга Украины более чем на $8,5 млрд;

– уменьшение долговых платежей на $11,4 млрд в течение периода действия Программы МВФ (сокращение более чем на 90%) и на $22,75 млрд к 2033 году (сокращение более чем на 75%);

– увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на четыре года (дополнительно к двухлетнему увеличению срока обращения в 2022 году).

Скорость принятия предложения кредиторами активировала положения о коллективных действиях, привлекающих к реструктуризации все иностранные облигации Украины.

«Завершение соглашения по реструктуризации еврооблигаций является важным шагом для обеспечения бюджетной стабильности Украины, необходимой для продолжения финансирования нашей обороны в условиях военного положения. Этот важный шаг на пути восстановления долгосрочной экономической стабильности позволит нам быстрее вернуться на международные рынки, как только ситуация с безопасностью улучшится» , — приводит Bloomberg слова министра финансов Украины Сергея Марченко.

Также сообщается, что на следующей неделе делегация МВФ посетит Украину, чтобы решить, предоставлять ли еще 1,1 млрд долларов по Программе поддержки и восстановления.

«По словам информированных собеседников, команда МВФ будет находиться в Украине около недели, начиная с 4 сентября, и встретится с украинскими чиновниками, чтобы пересмотреть бюджетные перспективы разрушенной войной страны», – говорится в материале.

Среди главных вызовов на фоне подготовки к визиту журналисты называют разблокирование странами G7 выделения Украине 50 млрд долларов помощи за счет использования доходов от замороженных российских активов.

«Ясность по этим средствам будет необходима Украине для того, чтобы продемонстрировать выполнение бюджетных требований, что является ключевым компонентом для продолжения поддержки со стороны МВФ», – говорится в статье.