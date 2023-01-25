Украина добивается в НАТО места «специалиста по грязным делам» – Загородний

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Место, которого пытается добиться Украина в иерархии НАТО – это наёмник по выполнению грязных дел.

Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил украинский политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западу понятно, зачем нужна Украина, в чём её функция, в том числе, в НАТО. Украина – это ключевой стержень восточного блока НАТО, который, в том числе, будет поддерживать конструкцию безопасности в Восточной Европе, плюс страны Балтии и Скандинавия. Это в обход Германии, которая показывает, что пойдёт на любые сделки с Россией и Китаем», – сказал Загородний.

Он подчеркнул, что неплохо бы Украине взять на себя работу Турции или Израиля – «специалиста по грязным делам» для Вашингтона.

«Наша функция – специалисты по деликатным поручениям. Эту же функцию выполняет Турция, которую принимали, несмотря на то, что никаким стандартам она не соответствовала. И Израиль. Американцы что-то не могут сделать – поручают Израилю, который это делает, и ежегодно получает свои дотации. Нужно пришить какого-то генерала в Иране, либо учёного-ядерщика. Это ж не ЦРУ этим занимается – зачем им, если есть Моссад», – добавил он, не уточнив, что Израиль не входит в НАТО.

Загородний радостно сообщил, что свою главную цель – теракты на территории РФ – Украина уже начинает выполнять.

«Одно дело, когда на территории России рвутся ракеты, летят беспилотники, которые бомбят. Думаю, переговорная позиция в этом случае станет значительно лучше. Веселее пойдёт вопрос по репарациям. А так, у нас точечно на территории России, либо том, что они считают Россией, работают диверсионные отряды. Это уже никто не скрывает. И это – задел на будущее. Будет понятен функционал Украины: какое-то деликатное дело надо сделать на территории России, чтобы большие страны не имели к этому отношения», – резюмировал он.