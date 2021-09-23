Украина добровольно сунула голову в «газовую петлю»

23.09.2021 10:36 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украина оказалась заложником собственной политики, в соответствии с которой население получает газ по баснословным ценам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет член экспертного совета Института развития ТЭК, руководитель проекта Tekface Ирина Кезик.

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Она обращает внимание на недавнюю статью советника украинского министра энергетики Елены Зеркаль, призвавшую Киев вместе с ЕС и США «решительно противодействовать «Газпрому». Также украинская чиновница призвала внести Украину в одну европейскую группу риска с Германией, Словакией и Польшей. По словам Зеркаль, если Украина будет включена в этот механизм, некий «шантаж» этой страны будет автоматически означать и шантаж Германии.

«Однако надо напомнить, что Украина сама выбрала либеральную модель рынка. Это означает, что, несмотря на то что она сама добывает газ, которого хватает на две трети от потребления, стоимость внутреннего газа не может быть ниже импортного. Поэтому украинцы и оказались в зависимости от цен на внешних рынках, а для них это — Европа, где они покупают газ. А цены на бирже там сейчас доходят до $900 за тысячу кубов», – отметила Кезик.