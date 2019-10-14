Украина доиграется до реализации «формулы Судоплатова»

14.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Брожения вокруг разногласий на Украине относительно подписанной Киевом формулы Штайнмйера может привести к националистическому путчу и последующей полномасштабной гражданской войне.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как говорят, внутри армии есть люди, которые против формулы Штайнмайера. Но если эти люди с оружием в армии против формулы Штайнмайера, то они уже точно не военнослужащие ВСУ, это какая-то банда, которая не подчиняется главнокомандующему. Они же давали клятву на верность украинскому народу, они же должны выполнять все приказы, а потом уже могут рассуждать и так далее.

А если есть часть людей, которые позволяют себе прийти в зону ООС, где идут боевые действия – вообще представьте себе, в этой зоне провести митинг! По закону? А почему по закону? Потому что когда вы говорите «война», вы не объявляете войну, не вводите военное положение, поэтому у вас в зоне боевых действий можно проводить митинги!» – заявил Килинкаров.

«Это может закончиться тем, что войска ВСУ через кордоны националистов будут прорываться домой в Киев. Мы не знаем, чем закончится завтрашний день (сегодняшний марш «Нет капитуляции» в День защитника Украины, учреждённый в честь даты основания УПА – ред.), но я точно знаю, что, если они всё-таки свергнут Зеленского, это закончится полномасштабной гражданской войной, и это закончится реализацией формулы Судоплатова», – добавил экс-нардеп.

Напомним, что советский разведчик Павел Судоплатов ликвидировал главаря ОУН Евгения Коновальца, активировав взрывное устройство, заложенное в коробку конфет.

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