Украина доиграется с российским газом

07.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина не имеет никаких реальных планов на случай прекращения транзита российского газа через свою территорию, все действия Киева направлены не на сохранение маршрута, а на то, чтобы еще больше раздразнить Москву.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они собираются как раз принять дополнение к Соглашению об ассоциации, которое будет вводить такие же правила, как на территории Европейского Союза… Например, оно предполагает частично отсутствие монополии на транспортировку газа, а я хочу посмотреть, как «Нафтогаз» от этого будет отказываться, они до конца реформу не довели, вообще-то.

Второй очень важный момент… Срок действия контракта истекает в конце этого года. План «Б» касается того, что будет, если этот контракт не будет заключен, а «Северный поток-2» таки будет построен. Эта схема предполагает, во-первых, попытаться взять с нас компенсацию по схеме Стокгольмского арбитража 2017-2018 годов.

Собственно говоря, из-за этого арбитража «Газпром» и отказывался поставлять на Украину. Потому что контракт, по решению Стокгольма, предполагал, что ставка транзита на газ повышается, а нам никаких обязательств, например, по оплате нашего газа, не предоставляется.

Собственно говоря, если бы не было решения Стокгольмского арбитража, Украина бы оставалась с транзитом. Поэтому, эта «перемога» исключительно на стороне украинцев. Украинского руководства, а конкретно – представителя «Нафтогаза», – высказался Абзалов.

В ответ украинский политолог Вадим Трюхан попытался оправдать заявление представительницы Минюста Елены Зеркаль, предложившей планы действий Киева в газовом споре с РФ.

«Она хочет закрепить то, что, например, проведя параллели, закрепили по поводу НАТО и ЕС: внесли в Конституцию норму, которую будет очень тяжело пересмотреть следующим правительством. Тут речь о том, чтобы установить прозрачные, европейские правила игры. Она же говорит о каком плане «А»? О цивилизованном. Нужно договориться», – отметил он.

«Ничего для нас не проходит даром. Мы поняли, что россияне для нас – не стратегические партнёры, а враги у ворот, мы нашли себе других друзей, и мы плавно идём к ним. Европейские друзья оказались гораздо надёжнее, чем бывшие российские, к сожалению, вы так себя повели, мы же вас не заставляли, это ваша была идея», – добавила украинская журналистка Янина Соколовская.

«Все прекрасно понимают, кто на самом деле шантажировал и Европу, и Россию, пытаясь как можно больше выжать из этой истории. Очень, кстати, напоминает сказку Пушкина про золотую рыбку, и чем закончила царица. И вот сейчас Украина, один в один, ведёт себя, как эта царица», – ответил на слова пропагандистки экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот.