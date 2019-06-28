Украина доигралась – Червоненко

28.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Судьбу украинского государства президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а руководство Украины никому не интересно и его мнение не учитывается.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Осаке встреча G20, президент Зеленский туда не поедет. Понятно, потому что МИД работает против него, потому что есть такой великий министр Климкин. Надо было бы – позвали бы. А так, говорю вам инсайды, судьбу Украины будут решать Трамп и Путин. Только без нас. Вот мы и доигрались. ПАСЕ – тоже доигрались», – заявил Червоненко.