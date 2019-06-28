28.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Украина доигралась – Червоненко

Судьбу украинского государства президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а руководство Украины никому не интересно и его мнение не учитывается.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Осаке встреча G20, президент Зеленский туда не поедет. Понятно, потому что МИД работает против него, потому что есть такой великий министр Климкин. Надо было бы – позвали бы. А так, говорю вам инсайды, судьбу Украины будут решать Трамп и Путин. Только без нас. Вот мы и доигрались. ПАСЕ – тоже доигрались», – заявил Червоненко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть